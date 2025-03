Gli infermieri dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Brindisi sono presenti al terzo Congresso Nazionale FNOPI, che è iniziato oggi al Palacongressi di Rimini. L’evento, che coinvolge oltre 5.000 professionisti da tutta Italia, rappresenta un momento cruciale di aggiornamento e confronto per la professione infermieristica.

Uno dei principali temi trattati in questa edizione del congresso è la presentazione del nuovo Codice Deontologico Infermieristico, che è stato aggiornato per la prima volta dopo sei anni. Il Codice, punto di riferimento per gli infermieri, fornisce linee guida etiche fondamentali per l’esercizio quotidiano della professione.

Il congresso affronta anche le sfide future della professione infermieristica, con un focus particolare sul riconoscimento del ruolo centrale degli infermieri nella sanità italiana e sulle competenze necessarie per rispondere alle nuove esigenze del sistema sanitario. Al congresso è presente anche il Ministro per la Salute, Orazio Schillaci, che sta partecipando attivamente al dibattito sulle politiche sanitarie future e sul riconoscimento della figura infermieristica all’interno del sistema sanitario nazionale.

“Partecipare a questo congresso è un’occasione fondamentale per gli infermieri di Brindisi per aggiornarsi sulle novità della professione e approfondire temi cruciali per la nostra attività. Il nuovo Codice Deontologico è una guida importante per il nostro lavoro, che rispecchia l’etica e la professionalità che contraddistinguono ogni nostro intervento”, ha dichiarato Paola De Biasi, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi. L’OPI di Brindisi, con il suo impegno costante nella valorizzazione della professione e nel supporto agli infermieri del territorio, è orgoglioso di partecipare a questo congresso, che rappresenta un’importante opportunità di crescita professionale e di confronto a livello nazionale.