Una grande mattinata di celebrazione dello sport brindisino!!! È la definizione che più di ogni altra descrive la seconda edizione del “Gala dello Sport” organizzato dall’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa “Uniti per lo sport” di Brindisi e svoltosi sabato 28 dicembre 2024 presso la sala congressi dell’Hotel Orientale di Brindisi nel pieno centro storico del Capoluogo Adriatico alla presenza, in qualità di relatori, del maestro Carmine Iaia, presidente della ASCR “Uniti per lo Sport”, dell’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi e del Dott. Stefano La Palma commercialista, revisore contabile esperto di fiscalità sportiva, relatore Fiscosport e consulente specialistico di ASD e SSD

L’incontro, moderato e condotto da Nico Lorusso, giornalista e responsabile della Comunicazione di “Uniti per lo Sport” si è aperto, dopo i primi saluti istituzionali, con una panoramica sul tema “Facciamo il punto sulla riforma dello sport” a cura del Dott. Stefano La Palma ed è proseguito con uno scambio di impegni tra il Presidente di “Uniti per lo sport” Maestro Carmine Iaia e l’assessore Scarano circa l’apertura, in un ufficio di proprietà comunale di uno sportello d’ascolto per associazioni sportive a cura, gratuita, dell’ASCR “Uniti per lo Sport” come forma iniziale di una sinergia e cooperazione. Finita la fase di ascolto si è passato alle premiazioni ufficiali con la consegna dei riconoscimenti sportivi per le società tra Asd e Ssd affiliate ad “Uniti per lo Sport” ed i rispettivi atleti che si sono distinti nel proprio percorso agonistico nel corso dell’anno 2024.

“È una enorme soddisfazione – ha dichiarato il maestro Carmine Iaia – vedere tante società unite. Il dato che ci regala la seconda edizione del ‘Galà dello Sport’ è quello di una crescita di associazioni affiliate. Siamo arrivati a 39 società sportive associate, il che dimostra che stiamo lavorando bene e condividere tutto questo con professionisti come il giornalista Nico Lorusso ed il commercialista Stefano La Palma è davvero un valore aggiunto. Premiare 50 atleti su 39 società per essersi distinti in ambiti sportivi nazionali ed, in alcuni casi, internazionali, significa che nella nostra città esistono operatori dello sport che lavorano bene e tanto e vanno tutelati ed aiutati, sono il motore di quella splendida aggregazione sociale che è proprio lo sport. Per questo motivo si sono rese importanti la partecipazione dell’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi Rino Scarano con il quale abbiamo iniziato un importante dialogo di cooperazione e la presenza istituzionale di consiglieri comunali come Francesco Cannalire, a cui chiedere la giusta attenzione verso le realtà che rappresentiamo!”

Queste le società sportive e gli atleti premiati: Boxe Iaia del maestro Carmine Iaia e l’atleta Mattia Stabile, Asd 40 Nodi del Presidente Emilio Morocutti, Asd Approdo di Ponente Brindisi del Presidente Nico Coluccello, Atletica Mesagne del Presidente Giovanni Guarini e l’atleta Cosimo Massimo Argentieri, Aurora Basket del Presidente Fabio Minieri, Asd Bdl del Maestro Francesco Laveneziana, Centro Sportivo Padel Bellaria del Presidente Francesco Giorgino e l’atleta Flavia Coppola, Black Deer Soft Air Brindisi del Presidente Fabio Fontó, Asd Brindisi Karate del Presidente Vincenzo De Leo, Asd Cabeza Mala del Presidente Andrea Rimola, Asd Bram Sport Brindisi del presidente Giovanni Pica, Centro Arte Danza di Claudia Giubilo e gli atleti Martina Coppone, Giulia Di Viesto, Anita Falco, Alberto Grassi, Irene Librale, Marianna Motti, Chiara Roma, Asd Miriana Silvestro, Circolo Nautico Porta d’Oriente del Presidente Giuseppe Danese, Circolo della Scherma del maestro Antonio Muraglia con gli atleti Sara Tessari e Richard Zwannah, Circolo Tennis Brindisi del Presidente Angelo Argentieri con gli atleti Jacopo Tarlo e Matteo Giangrande, Dinamo Basket del Presidente Sergio Angelelli con gli atleti Vincenzo Pulli e Giovanni Greco, Eurosport Academy Calcio del dirigente Gilberto Niccoli, Evolution Fitness del Presidente Andrea De Luca con gli atleti Giorgia Adriani, Davide Angelotti, Francesca Carrozzo, Michele Conserva, Marco Elmo, Veronica Musarò e Diego Orfano, Asd “Fausto Coppi” Brindisi del Presidente Nico Lorusso, Ginnastica La Rosa della Presidente Daniela De Mitri, le maestre Barbara Spagnolo, Daniela Scivales, Marta Santostasio, Agnese Palano e le atlete Greta Barcone, Ginevra De Luca, Sara Marini, Claudia Marseglia, Nicole Pascale e Noemi Tamburrano, Go Padel del Presidente Alessandro Sportelli, Invictus Fight Lab del maestro Mino Gorgoni, JPadel Arena Brindisi, Juventus Officiale Fan Club “Andrea Agnelli” Brindisi Bianconera del Presidente Stefano La Palma, Asd Koru Brindisi della coach Titty Spinelli, Asd La maison de la danse della maestra Annalisa Monaco e l’atleta Ginevra Intiglietta, Asd Made For Runner del Presidente Vito Miccoli, New Sport Padel del Presidente Francesco Martella, Asd Paradiso Calcio, Progetto Benessere della maestra Silvia Gorgoni, Asd Pro Gym del Presidente Leonardo De Giorgi, Snim – Salone Nautico di Puglia del Presidente Giuseppe Meo, Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio, Asd Studio Dance Brindisi della Maestra Laura Zicola e le atlete Arianna Fischetto, Sara Mingolla e Rebecca Pupino, Taekwondo Gold Team del Maestro Marco Cazzato, Tango Levante della maestra Ilaria Caravaglio, Universal Sporting Battista dell’Istruttore Vincenzo Battista, Vertical Gym della maestra Simona Melli e le atlete Alessandra Di Campi, Titti Danese, Giulia Fiorini, Federica Maiello, Giada Priore, Samanta Perta e Giorgia Tarantini e Wellness Studio del Presidente Fabio Scarano.

Tra i premiati per il proprio impegno sociale e sportivo in ambito istituzionale e non anche i consiglieri comunali Michele e Nicola Di Donna e Diego Rachiero, Parroco della Cattedrale di Brindisi Don Mimmo Roma, la Cooperativa Sociale Nickan, la Tipografia Essenne e Mattia e Francesco Cozzetto della Cozzetto Media Company.

Ufficio Stampa “Uniti per lo Sport” Brindisi