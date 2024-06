Nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno, si segnala un grave incidente stradale lungo la strada statale 379, che collega le città di Bari e Brindisi. Lo scontro, avvenuto all’altezza dello svincolo per Pantanagianni, nel territorio di Carovigno, ha coinvolto un’auto e una moto.

Secondo le prime informazioni emerse, il sinistro sembra essere stato causato da un tamponamento tra i due veicoli. La moto coinvolta è stata completamente avvolta dalle fiamme dopo l’impatto, creando una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza.

Immediatamente dopo l’accaduto, numerosi automobilisti si sono fermati per prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale, nonché il personale Anas che ha coordinato la situazione e garantito la sicurezza della viabilità.

Il conducente della moto, un uomo di 33 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Attualmente, è ricoverato in Rianimazione e il suo stato di salute è considerato gravissimo. à.

L’incidente ha causato la chiusura della strada in direzione sud ed il traffico è stato deviato temporaneamente su percorsi alternativi, mentre le squadre Anas e le Forze dell’Ordine hanno lavorato per ripristinare la regolare viabilità.

Fortunatamente, alle 12:45, è giunta la conferma che l’incidente è stato risolto e la strada è stata riaperta al traffico, tornando così alla normalità.