Con le restrizioni e le limitazioni dovute alLe norme per ridurre i contagi purtroppo sono le donne che hanno pagato il prezzo più alto.

Il Divario professionale tra Uomini e Donne ,ormai con la crisi attuale, e’ diventato badiale.

Basta dare uno sguardo ai dati al tasso di occupazione delle donne che è di 18 punti percentuali più basso di quello degli uomini, il lavoro part time riguarda il 73,2% le donne ed è involontario nel 60,4% dei casi, infatti i redditi complessivi guadagnati dalle donne sul mercato del lavoro sono in media del 25% inferiori rispetto a quelli degli uomini, questo dovuto in gran parte a ragioni sociali come cura dei figli o della famiglia infatti piu’ della meta’degli italiani pensa che «il ruolo primario della donna è occuparsi della cura della casa e dei figli». Stereotipi che dobbiamo assolutamente modificare incentivando l’imprenditoria femminile e l’autonomia economica del genere sostenendo azioni mirate e sgravi fiscali .

Le richieste al Governo sono semplici : Ripartire si’,ma dalla risorsa femminile implementando e sostenendo l’occupazione femminile e agevolando i servizi, soprattutto con la chiusura delle scuole e le difficoltà che conseguono.

La Commissione Europea a tal punto ha invitato l’Italia a «intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, in particolare garantendo l’accesso a servizi di assistenza all’infanzia e a lungo termine di qualità».

Noi come Terziario Donne Brindisi supportiamo con iniziative e comunicazioni l’imprenditoria femminile della provincia e invitiamo tutte coloro che desiderano contattarci di rivolgersi al numero 0831/572924 per qualsiasi necessita’ o esigenza o semplicemente per essere al corrente dei nostri progetti .

Insieme possiamo superare le mille difficoltà’ del periodo , il senso di comunità e’ fondamentale per il semplice principio che l’unione fa la forza.

“Io sono una donna. Qual è il tuo superpotere?”.

Divina Greco

Presidente Terziario Donna Brindisi