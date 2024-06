Si terrà domenica 2 giugno sul Lungomare Regina Margherita la dodicesima edizione di Conoscersi in Regata la veleggiata della solidarietà organizzata da GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita in collaborazione con il Circolo della Vela di Brindisi, la Lega Navale Italiana sezione di Brindisi, il Marina di Brindisi e la Chiesa Valdese. L’evento è patrocinato dal Comune di Brindisi e la Capitaneria di Porto di Brindisi.

Numerose associazioni del territorio hanno aderito all’iniziativa. Circa 200 persone tra bambini, ragazzi ed adulti, grazie alla disponibilità di armatori brindisini e non, avranno la possibilità di vivere l’emozione della navigazione a vela a stretto contatto con il mare. “Vivremo una bellissima giornata dove la vela sarà strumento di integrazione e permetterà ai partecipanti di vivere una nuova esperienza all’insegna del rispetto del mare e della natura. Voglio ringraziare tutti gli armatori che metteranno a disposizione le imbarcazioni e dedicheranno il loro tempo a questa iniziativa”- spiega il presidente di GV3 Marco Miglietta. La veleggiata prevede un percorso tra boe con partenza dalla Diga di Punta Riso verso la costa nord di Brindisi.

Quest’anno Conoscersi in Regata apre il ricco programma di eventi della Regata internazionale Brindisi- Corfù, un’apertura all’insegna della solidarietà.

All’evento interverranno il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna ed il Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi Luigi Amitrano.

Il programma della giornata prevede:

• 08:30 accoglienza associazioni e registrazione dei partecipanti

• 09:00 arrivo delle imbarcazioni ed ormeggio in banchina

• 10:30 briefing ed imbarco equipaggi

• 12:30 rientro in porto

• 13:00 cerimonia di premiazione

• 13:30 buffet riservato ai partecipanti