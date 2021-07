Questa mattina, presso la Patrick Baumann House of Basketball di Ginevra, si sono svolti i sorteggi della prima a fase a gironi BCL 2021/22, competizione cui prende parte la Happy Casa Brindisi per il terzo anno consecutivo. La squadra biancoazzurra, inserita in seconda fascia secondo il ranking europeo, è stata sorteggiata nel girone G con Hapoel Holon (ISR), Darussafaka Tefken (TUR) e la vincente della Qualification Round tra Vilpas (FIN)/Cluj (ROU)/Peristeri (GRE)/Split (CRO)/Larnaca (CYP)/Fribourg (SUI).

La prima classificata di ogni girone sarà qualificata direttamente al ‘Round of 16’; la seconda e la terza si affronteranno nel ‘play-in’, al meglio delle tre gare, per l’accesso al turno successivo.

Il ‘Round of 16’ sarà composto da quattro giorni da quattro squadre ciascuno; le prime due accederanno al tabellone dei Quarti di Finale, a scontri diretti in serie al meglio delle tre partite.

Le vincenti timbreranno il pass per la Final Four, evento conclusivo BCL nel mese di maggio.

La stagione regolare prenderà il via il 4 ottobre 2021, il calendario completo verrà diramato nei prossimi giorni.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi