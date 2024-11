Tempo di bilanci per «Hortus Ostuni», che ha chiuso la sessione autunnale del decennale di attività con una cifra record di visitatori (15mila) e con il rinnovato entusiasmo determinato dal consenso di quanti fra i viali della villa comunale “Sandro Pertini” di Ostuni, nel week end compreso fra il 1° ed il 3 novembre scorso, hanno già chiesto ragguagli sulla sessione primaverile dell’11ª edizione e sulle possibili, ulteriori novità.

Organizzata da Hortus Puglia, con la partecipazione di Comune di Ostuni, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Gal Alto Salento, Consorzio di Torre Guaceto, Parco naturale Dune Costiere, Parco naturale Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, Orto Botanico del Salento, Associazione botanica ed Orticolturale A.Di.P.A. e «Ville e Giardini di Puglia», la mostra mercato, nel celebrare il decennale della sua attività, ha festeggiato anche i 40 anni di pubblicazioni del proprio media partner “Gardenia” e si è altresì confermata quale appuntamento imperdibile per gli appassionati del verde e dei giardini, nonché palcoscenico delle bellezze e delle particolarità e privilegiata offerta di percorsi di conoscenza per la salvaguardia del benessere del pianeta.

Molto gradite le conferme di alcuni espositori, altrettanto apprezzate le novità di quest’anno, soprattutto in tema di orchidee e di rose, senza mai dimenticare che fra panel e laboratori sono stati affrontati anche i temi della sostenibilità, dei cambiamenti climatici e di quanto questi ultimi influenzino il sistema del verde e degli animali che ci vivono. Molto apprezzato, ad esempio, il confronto sul cavallo murgese e quello sulle piante aliene invasive.

«La nostra maggiore soddisfazione è che Hortus Ostuni, oltre il numero di visitatori, si confermi quale comunità dinamica e vitale, che attende quelle giornate per confrontarsi e condividere valori legati alla sostenibilità e al ben vivere – ha detto Pierangelo Argentieri, presidente di Hortus Puglia -. Il tocco di unicità offerto dalla villa “Sandro Pertini”, la qualità degli espositori e i temi proposti hanno nuovamente reso unico questo evento in Puglia e fuori dai confini regionali. Del resto, diverse decine di espositori provenienti da oltre 10 regioni d’Italia dicono quanto Hortus sia atteso e sia diventato punto di riferimento. “Scelte consapevoli che siano valide non solo per l’oggi, ma anche per un futuro da protagonisti”, abbiamo detto più volte nel corso di quelle giornate – ha concluso Argentieri -: credo che la strada, anche per le edizioni del 2025, sia tracciata e siamo già al lavoro per stabilire come poter declinare queste tematiche migliorandoci ulteriormente».

Più che soddisfatto anche il “padrone di casa”. «Il successo di Hortus è per noi motivo di grande orgoglio – ha confermato il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes -. Una vera e propria festa della vita verde che, con oltre 15 mila visitatori, ha trasformato la nostra Villa Comunale in un’oasi per tutti i visitatori. Evento ormai consolidato nel panorama regionale, Hortus rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati – ha aggiunto -. Un ringraziamento importante agli organizzatori, le associazioni e i tanti espositori presenti. Questa manifestazione permette di celebrare la bellezza e la vitalità della nostra comunità. La Villa Comunale, che sarà presto oggetto di una riqualificazione importante, continuerà a essere il cuore dell’iniziativa».