FASANO – Dai trulli a Castel del Monte, passando per Fasano, dalle eccezionali location di Villa Damaso Bianchi (Il Minareto), Masseria Borgo San Marco e Masseria Pettolecchia. Questo il viaggio di House District: il progetto di performance in streaming che vede l’esibizione di artisti dai luoghi più suggestivi della Puglia, con l’obiettivo di promuoverne lo sviluppo culturale e turistico.

Il palinsesto prevede circa 25 performance live di musicisti nazionali, internazionali e talenti locali della musica electro, funky, house e pop: Alia, Der, DJ Plant Texture, Hiver, Innocent Soul, Justine, Mor. Elian, Napoli Segreta, O. Bee, Mr. Ties, Rudan, Tom Trago, Tomas Station, Z.i.p.p.o, Willow e Yas Reven. Andranno in onda durante le prossime settimane sul canale Tv culturale Magma e sui canali social di House District.

Un’iniziativa realizzata con il patrocinio e la collaborazione di Puglia Promozione, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Sound e Comune di Fasano e in partnership con Red Bull, L-Acoustic, Magma e Polifonic. Tutto incentrato sull’espressione artistica di musica e immagini trasmesse attraverso dj set e mostre in diretta da luoghi unici e storici del territorio pugliese con l’obiettivo di ispirare le professionalità coinvolte nell’industria musicale e la nostra comunità a mantenere sempre viva la loro passione.

«I nuovi linguaggi musicali e artistici abbinati all’unicità dei nostri paesaggi e delle nostre architetture. – ha spiegato il Sindaco Francesco Zaccaria – Questo il senso della collaborazione con House District, Polifonic, Teatro Pubblico Pugliese, una collaborazione che attraverso la musica e l’arte promuove il nostro territorio in tutto il mondo attraverso la sperimentazione e il sostegno a progetti di grande qualità.»

«Il percorso che abbiamo intrapreso per la promozione di Fasano passa, ormai, anche e soprattutto attraverso la buona musica e attraverso la collaborazione con protagonisti prestigiosi dell’industria culturale pugliese e non solo. – ha dichiarato Pier Francesco Palmariggi, Consigliere Comunale delegato alla Valorizzazione Internazionale del territorio e al coordinamento degli eventi estivi – Il progetto innovativo di House District permette di conciliare tutto questo con i tempi difficili che stiamo vivendo, che purtroppo hanno messo fortemente in difficoltà questo settore e ci tengono lontani dalle emozioni della musica dal vivo. Non rassegnandoci all’idea di doverci rinunciare del tutto, abbiamo supportato sin da subito l’idea di trasmettere in streaming le performance di questi artisti e la bellezza degli scenari del nostro territorio che li ospitano.»

«Operiamo da anni in questo territorio – ha spiegato Michele Girone, art director del progetto – e lo promuoviamo proponendo calendari di musica, arte contemporanea, cibo della tradizione mediterranea pugliese e design. In questa occasione, con i patrocini di Puglia Promozione, Teatro pubblico Pugliese, Puglia Sound e Comune di Fasano, coinvolti in questo progetto innovativo, la nostra associazione di giovani artisti ha l’obiettivo di valorizzare i siti architettonici attraverso un linguaggio musicale contemporaneo, favorendo il dialogo tra musica, arte e architettura, assicurando un offerta culturale completa e di qualità.»

Ufficio Stampa

Città di Fasano