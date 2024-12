Fasano – Si è svolto lo scorso 25 novembre il GRAN GALÀ DELLO SPORT, organizzato dal Comitato Regionale Puglia del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), nell’Auditorium della Guardia di Finanza di Bari. L’evento ha visto la partecipazione del Presidente del C.O.N.I., Giovanni Malagò, insieme a numerose autorità civili e sportive, rappresentanti di società sportive e atleti, in un clima di festosa celebrazione del mondo dello sport.

Il Galà ha avuto come fulcro la consegna delle Onorificenze Sportive, un momento di grande significato per riconoscere i meriti e i successi di coloro che si sono distinti nel panorama sportivo. Tra le onorificenze conferite, si sono particolarmente messi in luce le Stelle al Merito Sportivo, Collari e Medaglie al Valore Atletico.

Tra i premiati di quest’anno, si segnalano i nostri due concittadini Stefano L’Abbate, insignito della Stella d’oro per i suoi straordinari successi e contributi al mondo dello sport, e Angelo DiCarolo, che ha ricevuto la Stella d’argento, in riconoscimento delle sue eccellenti performance e della sua dedizione.

«Un particolare plauso va ai nostri concittadini Stefano L’Abbate e Angelo DiCarolo – dice l’assessore allo Sport del Comune di Fasano Giuseppe Galeota -, i quali hanno ricevuto rispettivamente la Stella d’oro e la Stella d’argento. I loro successi non solo onorano la nostra comunità, ma sono anche fonte di ispirazione per le nuove generazioni di sportivi. Ribadisco l’importanza di sostenere lo sport in tutte le sue forme, poiché esso non è solo un’attività fisica, ma un valore che forma cittadini consapevoli e attivi, e Stefano e Angelo ne sono un fulgido esempio».

