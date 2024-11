Immaginate Dino SuperDee Gemmano vestito da Babbo Natale e Katiuscia Ruiz da bellissima donna

Elfo? Fantasia? Potrebbe anche succedere!

Ciò che è successo veramente è che Dino e Katiuscia ci faranno vivere la splendida ed emozionante atmosfera natalizia con una produzione coinvolgente che renderà ancora più magico il Natale 2024.

Il brano si intitola “I Have a Dream” ed è stato confezionato a regola d’arte con suoni, armonie e ritmi che vi faranno ballare e addolcito dalla stupenda voce di Katiuscia Ruiz.

La festività più amata dell’anno, con la bella musica, ha un tono più frizzante.

Il brano dà il titolo e fa parte di un EP nel quale, oltre ad “I Have a Dream”, ci sono le splendide versioni di “When the saints go marching In” e di “Feliz Navidad” interpretate magistralmente da Katiuscia Ruiz.

L’affiatata collaborazione tra l’artista bolognese e il noto produttore brindisino ha creato nuovamente un ottimo lavoro!

Il video, disponibile dal 18 novembre 2024, data ufficiale di uscita dell’EP, sarà fruibile all’indirizzo: