Nel mondo moderno spesso viene ampiamente sottostimato come uno dei compiti cardine ed imprescindibile, storicamente riconosciuto, di un medico sia quello di condurre un’opera di “Educazione Sanitaria” in favore della popolazione generale. Questa importante attività non deve essere intesa come la mera enunciazione di una lista interminabile di norme perentorie e vuote caratterizzata da un lessico complesso ma rappresenta la trasmissione di un’esperienza vissuta, di nozioni semplici e basilari che possono rivelarsi cruciali per la soluzione dei piccoli e grandi problemi della quotidianità. L’educazione sanitaria è mirata alla promozione e divulgazione di abitudini e conoscenze che tutelino il benessere psicofisico della collettività ed è per questa finalità il Dott. Fausto D’Agostino, medico anestesista-rianimatore, ha organizzato il prossimo giovedì 17 dicembre una giornata d’incontro dove converranno le diverse opinioni di illustri esperti sul territorio nazionale in materia di primo soccorso e pronto soccorso. Il webinar gratuito è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione della casa editrice NelDiritto Editore diretta da Roberto Garofoli, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.

Le finalità dell’incontro sono racchiuse nelle parole del Dott. D’agostino “L’intento di questo seminario e del manuale, qui presentato, è trasmettere le esperienze, i consigli e perché no i trucchi utili per proteggerci e tutelare i nostri affetti, da imprevisti piuttosto comuni ai quali non possiamo essere impreparati e che possono capitare nella quotidianità. Come recitava un celeberrimo spot degli anni ‘80 “prevenire è meglio che curare” ed ecco quindi il presupposto principe di questo nostro lavoro, offrire tutte le informazioni imprescindibili che possano evitare, sanare o bloccare una situazione potenzialmente o sicuramente pericolosa e dannosa”.

In ultimo, ma non meno importante, in questo preciso momento storico dove l’attenzione comune e rivolta alla pandemia da COVID-19 in corso che ha messo a dura prova i sistemi di emergenza e accettazione è fondamentale poter fornire al cittadino comune le giuste conoscenze che possano da una parte aiutarlo a ricorrere nei casi più gravi al supporto avanzato e allo stesso tempo renderlo il più possibile autonomo nella gestione dei casi meno gravi che non richiedono l’ospedalizzazione bensì il ricorso successivo alla medicina di base territoriale.

Il seminario, infatti, sarà occasione anche di presentare l’uscita dell’ultimo progetto editoriale del Dott. D’Agostino, “Primo Soccorso – Manuale pratico per tutte le emergenze” edito da NelDiritto Editore.

“Il sapere è il farmaco più potente che possa esistere nonché quello più a buon mercato. In questa nostra opera il discente troverà un concentrato della più recente e aggiornata medicina basata sull’evidenza, arricchita da interessanti spunti di riflessione e curiosità. Il tutto presentato con un linguaggio chiaro, semplice e “colloquiale” affinché possa essere fruibile e godibile da chiunque” afferma l’altro autore dell’opera il Dott. Carlo Fadda.

Il seminario sarà moderato dal Dott. Vincenzo Rutigliano, giornalista del Sole 24 ore e dal Dott. Mario Pappagallo, medico giornalista, autore di diversi libri con Umberto Veronesi.

Nel dibattito interverranno tra gli altri: Monica Di Loreto, conduttrice TV “Il Mio Medico”, “Buonasera Dottore”; Prof. Felice Eugenio Agrò, Professore Ordinario di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva Università “Campus Bio-Medico” di Roma, che esaminerà in maniera scientifica le ultime informazioni sul COVID-19; Senatrice On. Maria Domenica Castellone, promotrice del disegno legge sulla figura dell’autista-soccorritore; Prof. Claudio Ferri, Professore Ordinario Medicina Interna, Università degli Studi dell’Aquila, impegnato nella prevenzione delle malattia cardiovascolari, la Dott.ssa Maria Giuseppina Lecce, Dirigente Medico Ufficio 4 DG Prevenzione, Ministero della Salute, che tratterà sull’aspetti del primo soccorso aziendale, il Dott. Ivo Pulcini, Direttore Sanitario S.S. Lazio, da sempre impegnato nella divulgazione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle manovre salvavita.

Per PARTECIPARE ALL’EVENTO: https://www.facebook.com/events/1272954169728188/

PROGRAMMA

PRIMO SOCCORSO

17.12.2020 h.15.00

Vincenzo Rutigliano e Mario Pappagallo

Intervistano:

• Fausto D’Agostino, Carlo Fadda:

o Il primo soccorso

• Monica Di Loreto

o Presentazione del Manuale

• Claudio Ferri

o Infarto e patologie Cardiovascolari

• Alessandro Masciola

o Arresto cardiaco e Manovre anti soffocamento

• Stefano Ianni

o Emergenze pediatriche

• Ivo Pulcini

o Primo soccorso nello sport

• Alessandro Boccanelli

o Primo soccorso nelle scuole

• Felice Eugenio Agrò

o COVID-19: Cosa sappiamo

• Maria Domenica Castellone

o Inquadramento legislativo della figura del soccorritore

• Maria Giuseppina Lecce

o Il primo soccorso nei luoghi di lavoro

• Michela Scafetta

o Tutele legali del Soccorritore

Interverranno: Giovambattista Desideri, Paolo Petrosino, Liuva Capezzani.

• Fausto D’Agostino, Autore del libro, Anestesista- Rianimatore “Campus Bio-Medico” di Roma, Collaboratore Ministero della Salute, Direttore ITC AHA “Centro Formazione Medica”

• Carlo Fadda, Autore del libro, Medico Chirurgo, Referente e coordinatore medico USCA, Nuoro (Emergenza Covid19)

• Pappagallo Mario, Medico Giornalista

• Monica Di Loreto, Conduttrice TV “Il Mio Medico”, “Buonasera Dottore”

• Agrò Felice Eugenio, Professore Ordinario di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva Università “Campus Bio-Medico” di Roma, Direttore Campus Covid Center

• Boccanelli Alessandro, Cardiologo, Professore Straordinario Università UniCamillus, Roma

• Capezzani Liuva, Psicologa, Psicoterapeuta, Psico-oncologa, Collaboratore Ministero della Salute

• Castellone Maria Domenica, Medico Chirurgo. 12° Commissione Permanente Igiene e Sanità, Senato della Repubblica

• Desideri Giovambattista, Professore Ordinario Geriatria, Università degli Studi dell’Aquila

• Ferri Claudio, Professore Ordinario Medicina Interna, Università degli Studi dell’Aquila

• Ianni Stefano: Anestesia e Rianimazione, Policlinico Umberto I, Roma

• Lecce Maria Giuseppina, Dirigente Medico Ufficio 4 DG Prevenzione, Ministero della Salute – Sede Centrale

• Masciola Alessandro, Dottore in Infermieristica. Infermiere di Pronto Soccorso, ASSL Olbia. Istruttore BLS e ACLS Ameri¬can Heart Association

• Petrosino Paolo, Infermiere Militare Esercito Militare, Milano. Istruttore BLS e ACLS American Heart Association

• Pulcini Ivo, Direttore Sanitario S.S. Lazio, Medico dello Sport, Cardiologo

• Scafetta Michela, Avvocato Cassazionista