Nuovo appuntamento del Festival del libro Emergente, la rassegna letteraria che ogni giovedì alle 19.00 attende gli appassionati di lettura sul canale YouTube e la pagina Facebook di QuiMesagne. Questa settimana, giovedì 18 marzo, verrà presentata una collana di racconti “di paura” per bambini, scritti da Roberta Martinetti. “I racconti di Spaventino”, volumi 1 e 2, editi da Le Mezzelane Casa Editrice, sono la storia di un simpatico scheletrino che insieme a fantasmini e zombie attaccabrighe vivranno misteri tutti da scoprire.

Critici d’eccezione sei alunni delle classi 4A e 4B della scuola primaria “P. Borsellino”, insieme a loro l’autrice Roberta Martinetti e l’illustratrice Eva Ferro un’adolescente che ha realizzato il suo sogno: illustrare un libro per bambini.

L’autrice, Roberta Martinetti, ha pubblicato racconti su riviste letterarie e antologie, è curatrice delle antologie “100 racconti di 100 parole” (vol. 1 e 2), progetto a favore delle popolazioni colpite dal sisma nell’agosto del 2016. Lavora come editor per Le mezzelane casa Editrice. A coordinare la serata ci saranno Cosimo Saracino e Regina Cesta

Il Festival del Libro Emergente è patrocinato dalla Città di Mesagne e dal Teatro Pubblico Pugliese. Main Sponsor La Cantina Sampietrana e Sponsor Officina Design di Elisabetta Spalluto e Ottica Cuppone di Mesagne