Domenica 13 ottobre, alle ore 10 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno si terrà “I segreti del Castello”, un gioco di investigazione per famiglie.

I professionisti dell’Associazione le Colonne, condurranno i visitatori attraverso una nuova esperienza per famiglie, dedicata alla scoperta della storia dell’antica dimora e dei suoi abitanti.

Si tratta di una gara in cui sarà necessario aguzzare l’ingegno e fare gioco di squadra, per risolvere il giallo e scoprire un avvenimento accaduto all’interno del castello molti anni fa.

Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, probabilmente di fondazione normanna, sorge a ridosso del centro storico del paese, su un promontorio che domina l’intera fascia costiera. Si distingue per la peculiare conformazione a triangolo – assunta nel corso del XVI secolo.

A partire dal XVII secolo, venuta meno l’esigenza difensiva, il Castello iniziò ad assumere i connotati di una residenza gentilizia.

La nobile famiglia Dentice di Frasso acquisì la proprietà nel 1791 e nel 1906, Il Conte Alfredo Dentice di Frasso e sua moglie Elisabetta Schlippenbach ne disposero il restauro, affidandolo all’ingegnere Gaetano Marschiczek. Egli non si limitò a ripristinare il preesistente, ma creò nuovi spazi, li integrò tra loro e arricchì l’intero edificio di decorazioni e sculture che celano messaggi colti e raffinati.

Prenotazione obbligatoria:

App Past Puglia

www.pastpuglia.it

www.castellodicarovigno.it

telefono: 3791092451