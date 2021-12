In occasione del rinnovo del Consiglio provinciale di Brindisi previsto per la giornata di sabato 18 dicembre, con seggi aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sono pervenute all’ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Brindisi n.4 liste di candidati alla carica di consigliere provinciale. Nella giornata di martedì 30 novembre si è svolto il sorteggio al fine di stabilire il numero d’ordine da assegnare alle liste di candidature come di seguito riportato:

1^ lista sorteggiata “MOVIMENTO 5 STELLE”

2^ lista sorteggiata “FRATELLI D’ITALIA”

3^ lista sorteggiata “PROVINCIA UNITA E DEMOCRATICA”

4^ lista sorteggiata “BRINDISI LIBERA”

Sono in totale 338 gli elettori, tra i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica dei 19 Comuni compresi nel territorio provinciale di Brindisi, dal momento che il Comune di Carovigno risulta commissariato.

Le liste sono composte ciascuna da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati. L’elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista ed il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014.

Questi i candidati al COnsiglio Provinciale

MOVIMENTO 5 STELLE

Tiziana Motolese (Brindisi), Marco Ruggiero e Anna Caroli (San Vito dei Normanni), Carlo Ferraro (Mesagne), Selena Nobile (San Pietro Vernotico), Gabriele Presta (Torre Santa Susanna)

FRATELLI D’ITALIA

Anna Ferreri (Francavilla Fontana), Massimiliano Oggiano (Brindisi), Cataldo Rodio (Ceglie Messapica), Giuseppe Bagnulo (Ostuni), Di Maggio (Torre Santa Susanna), Ciccio Conte (Oria), Luciano Cavaliere (San Vito dei Normanni), Luana Iaia (San Vito) e Catia Albanese (Ceglie Messapica)

PROVINCIA UNITA E DEMOCRATICA

Elio Ciccarese (Torchiarolo), Angelo Marasco (San Donaci), Giovanni Barletta (Villa Castelli) e Toni Matarelli (Mesagne), Rosalia Fumarola (San Michele Salentino), Giuseppe Ventrella (Fasano), Valentina Fanigliulo (Brindisi), Luana Pirelli (Brindisi), Marco Argese (Erchie), Mimmo Tardio (Francavilla Fontana), Antonia Baccaro (Cisternino) e Marina Luigia Melgiovanni (San Pancrazio Salentino)

BRINDISI LIBERA

Raffaele Martina (San Pietro Vernotico), Michele Lariccia (San Pietro Vernotico), Adriana Balestra (Francavilla Fontana), Vincenzo Calabretti (San Vito dei Normanni), Pompea Cappelli (San Michele Salentino), Laura De Mola (Fasano), Pasquale Santoro (Ceglie Messapica)