25 luglio 2024 dalle ore 19 da XFarm agricoltura prossima, in un bene confiscato alle mafie, Contrada Montemadre, strada provinciale 46, San Vito dei Normanni (Brindisi). Con Banchetto per la raccolta firme per il referendum per cancellare l’autonomia differenziata.

La Repubblica è una e indivisibile. Contro tutti i fascismi. Per la pace.

Il 25 luglio celebreremo insieme, anche in provincia di Brindisi, l’81° anniversario della caduta del fascismo. In tutta Italia (e anche all’estero) si terranno centinaia di , nel ricordo della storica Pastasciutta organizzata dalla Famiglia Cervi.

il 25 luglio 1943 i Fratelli Cervi e la loro famiglia, per festeggiare la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini a seguito della riunione del Gran Consiglio del Fascismo, prepararono e offrirono chili di pasta a tutta la comunità della vicina Campegine (Reggio Emilia). I Cervi sapevano che la guerra non era certo finita e il nemico non era sconfitto: solo pochi mesi più tardi, il 28 dicembre 1943, i Sette Fratelli insieme a Quarto Camurri vennero fucilati dai fascisti a Reggio Emilia. Ma quel giorno decisero comunque di festeggiare insieme, uniti nella speranza di un mondo libero e democratico. Questa tradizione continua ancora oggi, simbolo di antifascismo, pace e convivialità contro ogni ingiustizia e dittatura. Durante le Pastasciutte sarà possibile firmare per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata. Con l’approvazione della legge sull’autonomia differenziata delle Regioni si colpisce al cuore la Repubblica una e indivisibile. Cresceranno le differenze fra i territori della nostra Italia, i diritti dei cittadini saranno diversi a seconda delle regioni, si creeranno nuove diseguaglianze sociali ed economiche che danneggeranno tutto il Paese, si priverà ulteriormente di poteri il Parlamento. Faremo tutto il necessario per cancellare questa legge, a partire dal Referendum che coinvolgerà tutte le forze democratiche.

Spi Cgil Brindisi, Anpi Comitato Provinciale Di Brindisi, Cgil Brindisi, Flai Cgil Brindisi, Libera Brindisi, Arci Brindisi, Auser Brindisi, Xfarm Agricoltura Prossima.