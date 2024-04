Importante vittoria del Bellaria Padel Brindisi che nel campionato nazionale di serie B femminile supera a domicilio il CT Maggioni San Benedetto del Tronto con il punteggio finale di 2-1.

Un successo che vale tanto ottenuto in un campo difficile su cui giocare e con una ospitalità che ha lasciato molto delusi lo staff e le giocatrici brindisine.

Marc Salart, coach brindisino, nel primo incontro ha schierato le ragazze Made in Sicilia Francesca Pezzillo e Marina Garsia che hanno avuto la meglio sulla coppia Carrella-Fabbri grazie ad un doppio 6-3, 6-3. Le brindisine hanno vinto grazie ad una partita accorta ed al loro affiatamento con il quale hanno portato a casa il primo importante punto per il Bellaria.

Nel secondo match Brindisi ha schierato Claudia Cascella e la spagnola Sara Fuentes che se la sono vista contro la Cini e la Battistini. Il primo set ha visto il successo delle padrone di casa per 6-4 ma le brindisine hanno subito impattato la partita vincendo il secondo set con lo stesso punteggio. Il terzo set è stato il più combattuto e nelle battute finali ha visto un momento di grande imbarazzo allorquando c’è stato un momento di tensione tra lo staff ospite ed il giudice di gara che ha innervosito le atlete del Bellaria che alla fine hanno ceduto il set e l’incontro con il punteggio di 7-5.

Ma la forza di volontà e la grinta del team pugliese è venuto fuori nel terzo e decisivo incontro con la coppia Cascella/Garsia opposte alla Battistini/Carrella. Le giocatrici ospite hanno disputato un incontro di altissimo livello liquidando in due set la coppa del CT Maggioni con il punteggio di 6-3. 6-3 portando a casa il punto decisivo della vittoria.

Grande soddisfazione in casa Bellaria Brindisi per la vittoria di 2-1 contro il San Benedetto del Tronto che garantisce il secondo posto assoluto quando mancano due sole giornate al termine della prima fase dei playoff per la serie A.

“Siamo molto soddisfatti – afferma il d.s. Francesco Giorgino – del risultato del campo nonostante quanto visto dal punto di vista organizzativo e sportivo. Ora ci aspettano due difficili partite contro Vicenza in casa ed a Novara che decreteranno i primi due posti per l’accesso alla fase successiva”.

Sabato prossimo 20 aprile appuntamento da non mancare al Centro Sportivo Bellaria di via Appia alle ore 11.00 dove ci sarà il delicato match contro il Circolo Tennis Vicenza. Servirà ancora una volta il supporto dei tifosi di casa per spingere le ragazze del Bellaria ad un’altra importante vittoria.

Ufficio Comunicazione Bellaria Brindisi padel