IL NUOVO VOLTO DEL BRINDISI FC

Il Brindisi FC ha presentato stamani in conferenza stampa gli arrivi in maglia biancazzurra. Di seguito il dettaglio dei nuovi profili della squadra allenata da Nicola Ragno.

▪ Marko Rajkovic, nato a Belgrado (Serbia) nel 1992, è un attaccante con all’attivo una carriera internazionale che lo ha visto protagonista in Serbia, Albania, Macedonia, Bosnia, Hong Kong e Corea del Sud. Cresciuto calcisticamente nel Resnik, ha militato in diverse squadre della Serie B serba, tra cui il Sindjelic e il Teloptik, condividendo il campo con il giovane Saša Lukić. In Albania ha lasciato il segno con l’Apolonia, sua squadra con il maggior numero di presenze, prima di trasferirsi in Macedonia e poi a Hong Kong, dove ha giocato con l’Happy Valley in Premier League. Successivamente, ha continuato a viaggiare, giocando in Bosnia, Serbia e Corea del Sud, nella K3 League con il Gimhae. Nel 2023 approda in Italia nel Francavilla in Sinni passando poi a Casarano e Reggina prima di unirsi al Brindisi FC, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra.

▪ Ivan Fustar, nato a Spalato nel 1989, è un difensore centrale dotato di un’ottima struttura fisica e buone qualità tecniche. In uscita dal Gravina, nella prima parte della passata stagione ha militato nel CS Tunari, club di serie B rumena. In carriera ha giocato nelle serie A e serie B di club croati, albanesi, ciprioti, bosniaci e rumeni, oltre ad aver indossato la maglia dell’Al Arabi in Qatar. Vanta inoltre diverse presenze in Europa League con il club croato del Sibenk.

▪ Federico Matias Scoppa, nato a San Nicolás de los Arroyos (Argentina) nel 1987, è un centrocampista di esperienza internazionale. Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, ha iniziato la carriera professionistica nella squadra B del club, con prestito successivo al Porto e un’esperienza in Portogallo con il Covilhã in Segunda Liga (2008-2009). La sua carriera lo ha poi portato in Ecuador (LDU Loja), Finlandia (Inter Turku in Veikkausliiga), Cile (San Marcos de Arica, dove ha segnato il primo gol da professionista) e nuovamente in Argentina, militando tra il Defensores de Belgrano, il Deportivo Santamarina e l’Atlético de Rafaela, con cui ha esordito nella massima serie argentina. Nel 2016, Scoppa si è trasferito in Italia, dove ha giocato per squadre di serie C e serie D come Catania, Monopoli, Cavese, Fano e Termoli, mostrando grande adattabilità e continuità. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Termoli in serie D.

▪ Serigne Fallou Diagne, nato a Dakar (Senegal) nel 1989, è un difensore cresciuto nell’accademia di Génération Foot, culla di molti talenti senegalesi, e subito destinato a un percorso professionistico nel Metz. Dopo la Ligue 1, si trasferisce in Germania al Friburgo, in Bundesliga, dove si confronta con un calcio più intenso e fisico. Nel 2014 torna in Francia, questa volta al Rennes affermandosi come un difensore centrale solido e versatile. Nel 2016 passa al Werder Brema, tornando in Bundesliga, e successivamente, a gennaio 2017, è ceduto in prestito al Metz. Nel 2018 approda al Konyaspor, nella Süper Lig turca, dove mostra le sue qualità in un campionato competitivo. A livello internazionale, Diagne ha debuttato con la nazionale senegalese il 28 maggio 2016 in un’amichevole contro il Rwanda.

▪ Pierpaolo Cirio, nato a Lecce nel 2005, è un centrocampista dotato di grande tecnica in uscita dal FC Matera. Cresciuto nelle giovanili dell’US Lecce, si è poi formato nella scuola calcio ASD Fabrizio Miccoli. Nelle ultime due stagioni in Lucania ha totalizzato dieci presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D.

La società del presidente Giuseppe Roma, è stato detto questa mattina, è al lavoro per rafforzare e portare qualità all’organico nell’obiettivo, mai abbandonato, di dare concretezza alle speranze di salvezza.

Ufficio stampa Brindisi FC