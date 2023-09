Il Brindisi FC chiude la campagna acquisti con quattro tesseramenti:

Si tratta di:

– Riccardo Costa, centrocampista classe 2004, tesserato a titolo definitivo dall‘Entella. Contratto sino al 30 Giugno 2024.

– Alessandro Albertini, jolly di centrocampo classe 1994 che vanta oltre 230 presenze nei professionisti con le maglie di Cesena, Catania, Rimini, Grosseto, Marano e V. Francavilla. Contratto sino al 30 Giugno 2025.

– Niccolò Bellucci, difensore classe 2001 che in carriera ha vestito le maglie di Teramo, Alessandria e SPAL. Contratto sino al 30 Giugno 2024.

– Daniel Cappelletti, difensore classe 1991 che in carriera ha collezionato oltre 100 presenze in Serie B e più di 150 in Serie C.

Cappelletti ha vestito, tra le altre, le maglie di Sassuolo, Palermo, Cittadella, Padova e Vicenza. Contratto sino al 30 Giugno 2025.