SS Brindisi FC comunica di aver tesserato Cristian Galano, attaccante classe 1991 che in carriera ha vestito le maglie di Bari, Vicenza, Foggia, Gubbio e Pescara.

In carriera Galano vanta oltre 300 presenze in Serie B, vincendo un campionato cadetto e due campionati di Serie C collezionando sin qui 94 reti in 455 presenze.

Il calciatore si legherà al club biancazzurro sino al 30 Giugno 2024.