Il 2 e 9 agosto, alle ore 17 presso Cala Materdomini, sono in programma due eventi gratuiti dedicati agli animali domestici organizzati grazie alla collaborazione tra il Comune di Brindisi, i gestori di Seaty Beach e l’associazione Stray dogs.

Il 2 gli educatori cinofili dell’associazione spiegheranno le tecniche per gestire e fare attività in acqua con il proprio cane; il 9 invece si concentreranno sulla gestione della socializzazione in presenza di altri cani e le regole di permanenza in spiaggia.

“L’evento nasce dalla necessità di rendere piacevole la permanenza in spiaggia – spiega la delegata al Benessere degli animali Luana Mia Pirelli – tra uomini ed amici a quattro zampe. È anche un modo per consentire l’accesso al mare ai nostri amici a quattro zampe senza dimenticare il rispetto di tutti”.

Per informazioni e prenotazioni si può utilizzare il numero Whatsapp 3518387046.