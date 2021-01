E’ stato pubblicato sulla piattaforma digitale Spotify, una raccolta di brani dal titolo “Demo & Rarities” del songwriter brindisino Marco Maffei.

Nella tracklist sono presenti otto canzoni, dal 2010 al 2020, prese dalle prime registrazioni su demo ed altre, con le versioni acustiche di alcune melodie, che fanno parte del primo disco ufficiale “Maffei sei uno stronzo” (2017).

In “Demo & Rarities” partecipano diversi musicisti che in questi anni hanno accompagnato il percorso artistico di Maffei: Marco Baldari, Jordan Rech, Sandro Mezzatesta, Noemi Castagnanova, Paul Crank, Lorenzo Rinaudo, Carlo Storella, Alessandro Muscillo, Stefano Casoar, Silvio Trisciuzzi e Marco Lovato.

La raccolta anticipa la pubblicazione del nuovo singolo, la cui uscita è prevista in primavera, accompagnato dalla nuova etichetta discografica “I Dischi di Grace”.

“L ‘idea dell’etichetta nasce dal bisogno di entrare e capire meglio certe dinamiche legate al circuito indipendente” – racconta Marco Maffei – “L’approccio alla musica è cambiato drasticamente in questi anni e lo si può capire bene solo entrando dentro il meccanismo. In questa avventura non sono solo ma ho voluto includere anche degli amici ed esperti del settore con cui analizzeremo quotidianamente le migliori proposte artistiche nel territorio locale”.

“Demo & Rarities” di Maffei rappresenta un modo per conoscere meglio un artista che ha sempre abbinato la musica alla passione e la conoscenza all’amore per il proprio territorio. Una raccolta di brani fatta in modo diretto, cercando di esprimere il piacere di quello che ha interpretato nel corso degli anni.

MARCO GRECO