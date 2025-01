Il cigno blu’, associazione culturale di Brindisi ospiterà domani alle ore 11.00 presso la sede di Via Carmine 127, la presentazione del libro di Alessandro Romano, “Palinodia”.

Panoramica del libro.

Roma, 2022. Un senzatetto riconosce per strada il famoso anchorman e scrittore Jack Bullo, e vedendolo completamente dimesso nell’aspetto si incuriosisce e comincia a seguirlo. Complice una fascinosa libreria antiquaria, luogo dove un gruppo di amici si riunisce da quando è finito il lockdown, riesce a fare amicizia con lui, e inizia a narrare l’ascesa e la caduta di quell’uomo. Camminando per chilometri fra le strade della città, emerge uno sterminato formicaio umano, dove tutte le creature sembrano connesse e insieme disconnesse a vicenda. La placida e inerte nuova vita di Jack che, perso il lavoro, la famiglia e la sua storia d’amore che sembrava immortale, ricomincia da zero, viene scossa da un malavitoso che una sera lo avvicina chiedendogli notizie compromettenti sul suo ex capo e datore di lavoro della multinazionale dove lavorava in precedenza. Dallo scontro riemerge sin dalle viscere della grande Città un passato lontano, che come su un palcoscenico teatrale tenta di divincolarsi verso il futuro attraverso un nuovo modo di intendere la vita.

Alessandro Romano (Lecce, 1975). Vive e opera in Salento, lavorando presso un’emittente TV come videomaker. Nel 2013 ha creato il blog salentoacolory.it per divulgare sul web ed i social le sue ricerche. Dal 2016 pubblica i suoi romanzi. Ha ricevuto per la sua attività, sia giornalistica che creativa, numerosi premi in tutta Italia.