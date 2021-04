La Santa Pasqua si avvicina.

Per il secondo anno consecutivo, sarà una Pasqua di distanziamento, causa covid.

Ormai ci siamo quasi abituati: ma se non si può festeggiare fuori, è ancora più importante che la festa sia dentro di noi.

E proprio in momenti come questi, è ancora più impellente il desiderio, diventa quasi esigenza, la voglia di non dimenticare gli altri, il prossimo, chi ha più bisogno .

Nel pomeriggio di ieri, abbiamo voluto donare un centinaio di giocattoli alla parrocchia “Spirito Santo” del rione Sant’Angelo, consegnandoli nelle mani di Don Piero: sarà suo compito distribuirli ai piccoli del quartiere, regalando loro un sorriso, che mai come in questi giorni di chiusura, di dad, di mancate visite ad amici e parenti, ci auguriamo possa illuminare i loro visini.

A noi resta l’orgoglio e la soddisfazione di aver fatto, una volta di più, qualcosa per gli altri.

Circolo “Le Api”

Associazione di volontariato