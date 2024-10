Questa mattina, come previsto, si è tenuto il sit-in dei lavoratori della raccolta dei rifiuti in attesa delle spettanze rivenienti dalla vecchia gestione del servizio.

Per dare risposte ai lavoratori proprio alla luce delle recenti sentenze era doveroso e non più rinviabile un confronto con l’amministrazione comunale.

In qualità di segretario provinciale della Fiadel, promotrice dell’iniziativa, insieme a una rappresentanza di lavoratori facenti parte di altre OO. SS., abbiamo incontrato il Sindaco Marchionna e i dirigenti dei settori Gabinetto, Ambiente e Affari Legali del Comune di Brindisi.

Abbiamo avuto modo di rappresentare le nostre ragioni e ascoltare la posizione del Comune di Brindisi in un clima di leale collaborazione e di rispetto.

Il Sindaco ha colto pienamente lo spirito delle nostre rivendicazioni ed abbiamo avuto modo di confrontarci sulle annose difficoltà tecniche, e non politiche, che hanno incomprensibilmente osteggiato in questi mesi la definizione della vertenza.

Si è stabilito che nei prossimi giorni, dopo un ulteriore passaggio con i sindacati, si produrranno tutti relativi documenti per utilizzare, allo scopo, la somma accantonata di 300mila euro accantonata dal Comune che sarà ripartita tra tutti gli aventi diritto.

Sulla restante parte delle spettanze abbiamo registrato da parte del Sindaco la piena volontà di individuare in tempi stretti una soluzione conciliativa anche in ossequio alle raccomandazioni contenute nei recenti dispositivi giudiziari del Tribunale di Brindisi.

In conclusione siamo orgogliosi di aver dimostrato con i fatti che su certi temi serve unità di intenti e non inutili divisioni che penalizzano solo i lavoratori e le loro famiglie.

Per questo innanzitutto vorrei ringraziare tutti i lavoratori che hanno preso parte alla manifestazione e che hanno atteso con pazienza e grande compostezza gli esiti dell’incontro, ringrazio la Digos di Brindisi per il loro lavoro di tutela e l’amministrazione comunale di Brindisi, in particolare il Sindaco Marchionna e il dott. Roma, per la disponibilità dimostrata e per la volontà ribadita di andare fino in fondo alla questione per individuare eventuali negligenze nel trattamento della vertenza oggetto di confronto.

Luciano Saponaro segretario provinciale Fiadel