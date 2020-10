Con una nota inviata dal dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a firma del funzionario e della dirigente della sezione Politiche Abitative, nei giorni scorsi la Regione Puglia ha comunicato al Comune di Mesagne l’ammissione al finanziamento che servirà a garantire i lavori di recupero di immobili di edilizia residenziale pubblica localizzati in vico De Mitri, Piazzetta dei Coronei, Corte dei Corcioli e nelle vie Catiniano, Falcone e Profilo; potranno essere ristrutturati in totale 17 alloggi.

L’importo complessivo, che ammonta a circa 616mila euro e che verrà erogato in più tranche, in questa fase prevede un acconto del 20% sull’intera somma, che potrà essere impiegata per la ristrutturazione degli immobili individuati.