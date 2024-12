Si svolgerà domani, giovedì 12 dicembre 2024, presso l’Auditorium del Castello comunale di Mesagne, il workshop tecnico-pratico “APPALTI VERDI 2025 – Il Green Public Procurement (GPP) alla luce del nuovo Codice appalti e del nuovo Piano d’azione nazionale”, a cura del Comune di Mesagne.

L’evento, che si terrà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, sarà suddiviso in quattro sessioni e fornirà una panoramica approfondita sulle nuove disposizioni normative che regolano l’inserimento di considerazioni ambientali e sociali nei capitoli d’appalto, in linea con il nuovo Codice Appalti e dell’obbligo di effettuare Appalti Verdi.

Il workshop, gratuito, è realizzato dal Comune di Mesagne in collaborazione con Formazione Maggioli e Orange Public Management srl, nell’ambito del progetto Interreg CO-MAY “Supporting local authorities to adopt measures to properly commit with the Covenant of Mayors”, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia 2021/2027. Per i partecipanti registrati è previsto il rilascio di un attestato. Inoltre, agli iscritti all’Ordine degli Architetti della provincia di Brindisi che prenderanno parte all’evento saranno riconosciuti i crediti formativi professionali.