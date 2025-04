Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno a oltre 100 studi scientifici in tutta Italia, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tutti possono contribuire a realizzare. Le Uova di Pasqua dell’AIL saranno in piazza anche a Brindisi ed in provincia venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 Aprile pv.

“Mi auguro – afferma Carla Sergio, presidente di AIL Brindisi – che anche in questa Pasqua le uova dell’AIL rallegrino le vostre case. Il ricavato della consueta raccolta fondi, andrà a sostegno delle attività del reparto di Ematologia dell’ospedale Perrino. La nuova terapia con le cellule Car-T, portata avanti con il progetto dedicato a Mino Alba, infatti, sta dando risultati lusinghieri e ringraziamo per questo il nostro primario dott. Domenico Pastore. Vi ricordo che ogni nostro uovo, racchiude dentro di sé un messaggio di speranza, aiutateci a far sì che diventi realtà”.

Alle uova pasquali saranno allegate due bellissimi pelouches: un gallo e un “Girasole”, simbolo del gruppo AIL di Fasano “Il Girasole di Mari”. Il personale medico del reparto di Ematologia dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi ringrazia amici, soci e sostenitori dell’AIL Brindisi per le loro donazioni ed al tempo stesso invita a rilanciare. “Il sostegno dell’AIL Brindisi – afferma il dottor Domenico Pastore, primario dell’UOC di Ematologia – è fondamentale per la ricerca, ma lo è anche per le cure e l’assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfoma e mieloma e per i trapianti di midollo osseo, pertanto vi chiediamo ancora una volta di starci vicini con un gesto d’amore”. Il dottor Pastore sarà in piazza Vittoria a Brindisi presso lo stand dell’AIL nella mattinata di domenica 6 Aprile. Le uova ed i volontari dell’AIL saranno inoltre ospiti dall’ospedale “Perrino” (mercoledì 9 aprile) e dal Centro Commerciale “Le Colonne” di Brindisi (sabato 12 aprile).

Queste è l’elenco delle piazze della provincia di Brindisi coinvolte nella manifestazione:

– Brindisi (Piazza Vittoria) – 4, 5 e 6 Aprile

– Carovigno (Corso Vittorio Emanuele) – 6 Aprile (mattina)

– Ceglie M.ca (Ospedale) – 3 Aprile e (Largo San Rocco) 5 e 6 Aprile

– Cisternino (Piazza Garibaldi – c/o Villa Comunale) – 6 Aprile (mattina)

– Erchie (Piazza Umberto I) – 6 Aprile (mattina)

– Fasano (Piazza Ciaia) – 4, 5 e 6 Aprile

– Francavilla F.na (Piazza M.llo Dimitri) – 4, 5 e 6 Aprile

– Latiano (Piazza Umberto I e Piazza Capitano D’Ippolito) – 4, 5 e 6 Aprile

– Mesagne (Piazza Vittorio Emanuele, presso Colonna Votiva) – 6 Aprile (mattina)

– Oria (Piazza Lorch, 1) – 6 Aprile (mattina)

– Ostuni (Piazza Italia, presso Istituto Pessina) – 6 Aprile (mattina)

– Pezze di Greco (Piazza XX Settembre) – 6 Aprile (mattina)

– San Michele S.no (Piazza Marconi) – 4, 5 e 6 Aprile

– San Pietro V.co (Via Brindisi, presso la Chiesa dei SS. Angeli Custodi) – 5 Aprile (pomeriggio)

– Torre S. Susanna (Piazza Umberto) – 6 Aprile (mattina)

– Tuturano (Via Antonio Vivaldi, 1. Presso Ass. Fr/azione Tuturano) – 4, 5 e 6 Aprile

– Villa Castelli (Vico Pompei, 2 – c/o Chiesa di San Vincenzo De Paoli) – 6 Aprile