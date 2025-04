Si è svolto nei giorni scorsi, nella sede della direzione del Pta di Ceglie Messapica, un incontro formativo rivolto a tutti gli operatori (infermieri e oss) che lavorano nell’ospedale di Comunità dello stesso Presidio territoriale.

Argomenti oggetto di trattazione sono stati i cateteri centrali venosi: ha relazionato Daniele Rosella, coordinatore degli infermieri impegnati nelle cure palliative (coordinatore sanitario: Sebastiano Argentiero) del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata organizzato dalla Asl Brindisi mediante contratto di associazione in partecipazione pubblico – privato con il Raggruppamento temporaneo di imprese rappresentato dalla cooperativa “San Bernardo”.

L’incontro è stato introdotto dal direttore del Distretto sociosanitario numero 3, Gabriele Argentieri, e dalla coordinatrice infermieristica dell’ospedale di Comunità di Ceglie Messapica, Maria Santoro.

Sempre nel solco della collaborazione tra rete dell’Assistenza Domiciliare e ospedale di Comunità, si sta calendarizzando, per i prossimi giorni, un altro incontro formativo, che avrà come argomenti la gestione delle pompe elastomeriche (dispositivi per l’infusione dei farmaci) e le medicazioni delle ulcere neoplastiche.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI