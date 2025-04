L’Assemblea consortile del CIISAF, nella seduta del 28 marzo u.s., con propria delibera ha istituito l’Ufficio del Garante della Comunità Educante per la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti delle giovani generazioni.

Il Consorzio C.I.I.S.A.F., si dota, dunque, della figura del Garante della Comunità Educante, autorità di controllo competente a vigilare sull’effettiva tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti gli aderenti alla stessa; in questa fase sperimentale è stato nominato il Prof. Giovanni Cisternino, attuale Presidente del Consorzio, distintosi per evidente aderenza curricolare ai requisiti di conoscenza del territorio e di politiche sociali.

Nello specifico l’Ufficio del Garante della Comunità Educante, si occuperà, innanzitutto della costituzione del “Patto di Comunità Educante”, che verrà sottoscritto da tutti gli stakeholders al momento dell’adesione al Tavolo. La sottoscrizione del Patto, rappresenterà un modello innovativo di partecipazione e corresponsabilità, che va oltre il semplice scambio di servizi. “Si tratta – ha dichiarato il Direttore del CIISAF Dr. Antonio Calabrese – di una modalità di coinvolgimento del territorio affinché quest’ultimo si renda sostenitore, d’intesa e in collaborazione con il Terzo settore, con le scuole, con le parrocchie, ecc. della promozione di modelli concreti di comunità aperta, coesa e soprattutto inclusiva, tesa a contrastare il fenomeno della povertà educativa”

L’Ufficio del Garante sarà ubicato a Fasano, presso la sede del Consorzio CIISAF e, altresì, in forma itinerante anche in strutture decentrate disponibili presso i Comuni consorziati.

Consorzio CIISAF