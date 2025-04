Il Comune di Brindisi ha indetto una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione temporanea di un massimo di 20 postazioni per l’allestimento di un mercatino artigianale. L’iniziativa si svolgerà principalmente sul lungomare Viale Regina Margherita, nel tratto antistante la Capitaneria di Porto, e in alternativa in Piazza Vittoria in caso di avverse condizioni meteo. Il mercatino sarà attivo esclusivamente in concomitanza con gli approdi delle navi da crociera previsti nel porto di Brindisi secondo il calendario 2025.

Possono partecipare soggetti giuridici operanti nel settore (Società, Associazioni, Comitati, Associazioni di Categoria, ONLUS, anche in forma associata), che si impegnino a garantire:

il reperimento e montaggio delle strutture (gazebo, casette in legno e/o similari);

la selezione degli operatori/espositori;

la gestione di tutti gli aspetti tecnico-amministrativi e autorizzativi;

il pagamento del canone unico per l’occupazione di suolo pubblico.

È ammessa esclusivamente la vendita di oggettistica artigianale e souvenir della città. È vietata la vendita di prodotti alimentari e bevande.

Gli organizzatori interessati dovranno presentare la propria proposta entro le ore 10:00 del 14 aprile 2025, esclusivamente via PEC all’indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it.

La proposta dovrà includere:

fotografie delle strutture proposte;

calendario delle date di allestimento;

elenco degli espositori coinvolti.

Le proposte saranno valutate da una commissione appositamente nominata, che, a proprio insindacabile giudizio, individuerà l’organizzatore ritenuto più idoneo, senza redigere una graduatoria a punteggio.

I criteri di valutazione includono:

qualità e tipologia delle strutture proposte, corredate da schede tecniche e certificazioni;

varietà e tipicità delle merci;

originalità delle proposte di allestimento del Lungomare e/o di Piazza Vittoria.

L’Amministrazione si riserva, sempre a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di avviare una fase di concertazione tra i soggetti partecipanti o di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna proposta risulti soddisfacente.

Per ulteriori dettagli, si invita a consultare l’avviso completo pubblicato sul sito del Comune di Brindisi.