La storia di una azienda si definisce attraverso il viaggio che compie. A pochi mesi dal traguardo dei cinquant’anni di attività, CPL – Cooperativa Progresso e Lavoro sigilla il proprio successo con il progetto per la manifattura del Treno Orient Express La Dolce Vita, il treno interamente costruito a Brindisi, che coniuga il lusso e l’eleganza del passato con la modernità, inaugurato ieri, giovedì 3 aprile, presso la Sala Presidenziale della stazione di Roma Ostiense, alla presenza tra gli altri, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del ministro, Daniela Santanché.

Oggi, con la costruzione del treno «La Dolce Vita», l’azienda brindisina spicca tra le imprese di eccellenza nel settore metalmeccanico e ferroviario. Il progetto di Arsenale e dell’imprenditore Paolo Barletta, in collaborazione con Orient Express Trenitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani, mette sui binari un treno in cui l’eleganza di un tempo si sposa con le esigenze del vivere contemporaneo, attraversando le bellezze italiane da Nord a Sud.

Una commessa di prestigio e valore che, partendo da Brindisi, trasporta la Progresso e Lavoro in una dimensione internazionale sulla scia di un percorso portato avanti nel tempo. Nel mezzo secolo di attività, l’azienda, infatti, è riuscita a mantenere viva la propria eredità storica con processi produttivi consolidati e metodologie di lavoro tradizionali, abbracciando, allo stesso tempo, il cambiamento e l’innovazione, essenziali per crescere ed affrontare con successo le sfide ambiziose del futuro.

«Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo per questo progetto – afferma Antonio Spinosa, presidente di Progresso e Lavoro -. Il valore di questa commessa va ben oltre il prestigio: grazie alla realizzazione del Treno La Dolce Vita, l’azienda ha dato un significativo contributo all’economia locale, con un impatto diretto sul territorio. Numerose attività locali come strutture ricettive, bar, ristoranti, tassisti ed imprese hanno visto aumentare la domanda di prodotti e servizi e sono stati tra i beneficiari di un flusso di lavoro che ha portato nuova linfa alla città, dimostrando come un progetto di respiro nazionale ed internazionale possa incidere positivamente su un’intera comunità. Il successo ottenuto dalla Progresso e Lavoro non deve essere considerato un risultato isolato, ma rappresentare un esempio affinché le aziende possano contare sul supporto delle istituzioni e della classe dirigente per la crescita e lo sviluppo del territorio. Noi continueremo a lavorare accogliendo le sfide che ci attendono, conducendo Brindisi e l’industria metalmeccanica a vette di eccellenza».