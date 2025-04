Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. In tale contesto:

– a Erchie, i Carabinieri della locale Stazione:

· hanno arrestato in flagranza di reato un giovane il quale, sebbene sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso per le vie del centro abitato senza giustificato motivo;

· hanno denunciato un uomo per truffa il quale, mediante la tecnica del falso incidente stradale, sarebbe riuscito a farsi consegnare dalla vittima una somma di denaro a titolo di risarcimento per un presunto danno alla sua auto, in realtà mai causato dalla persona offesa;

· hanno denunciato una donna per truffa la quale avrebbe sottoscritto un abbonamento a una nota piattaforma di intrattenimento utilizzando i dati anagrafici e bancari di una ignara vittima;

– a Villa Castelli, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato tre persone poiché, nel corso di controlli alla circolazione stradale, sono stati sorpresi alla guida delle rispettive autovetture sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le patenti guida degli interessati sono state ritirate;

– a Francavilla Fontana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno segnalato all’Autorità amministrativa un giovane poiché trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacente per uso personale.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.