Tra gli obiettivi virtuosi di Ekoclub International Brindisi non può non esserci, come del resto già avviene da molti anni, quello di contribuire affinché la nostra città, l’habitat circostante, i nostri patrimoni naturali, il territorio, rimangano puliti, curati.

Per questo, la nostra Associazione è ben lieta di aver aderito, con i propri volontari e rappresentanti, domenica 6 aprile, all’ Evento “Pulizia del Litorale Settimana Blu 205 presso Punta del Serrone a Brindisi, sicuramente uno dei patrimoni più importanti della città e del territorio .

Un’iniziativa in sinergia con il Comune di Brindisi, Capitaneria di Porto-Guardia Costiera , Guardia di Finanza, e la collaborazione delle Associazioni Rotary Club Brindisi Valesio, IYFR, Flotta Italia Sud Est- Squadrone di Brindisi , Agesci Gruppo Brindisi 1 (Ragazzi Scout di Brindisi), AVR Ambiente di Brindisi .

Ecco il programma dell’iniziativa : alle ore 9.30 raduno presso lo stabilimento balneare Granchio Rosso , alle ore 10 consegna ai partecipanti di guanti, sacchetti, cappelli Ekoclub, ore 10.30 l’inizio vero e proprio dell’attività ambientale di pulizia di un tratto di litorale prospiciente a “Punta del Serrone”, tra le ore 12 e12.15 la consegna del materiale al punto convenuto di raccolta e il termine del raduno con i ringraziamenti finali .

