Mercoledì 10 luglio alle ore 19,00 il giardino della biblioteca “Salvatore Morelli” di Carovigno ospiterà la presentazione del libro “Il dono della poesia. Poesie e racconti” della giovanissima autrice Ilaria Greco. L’evento sarà moderato dal Dott. Francesco Romano.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Sul libro

“Troviamo tutto e il contrario di tutto: l’amore, la bellezza, ma anche i loro opposti, in un dualismo continuo di luce e buio, di luminosità e oscurità dove ogni aspetto, persino quello che sembra essere meno d’impatto, prende forma e si dirama in più direzioni, fino a trovare il giusto risalto e valore in un incastro di frasi e sentimenti in cui la singola parola trova il suo posto.”

L’autrice

Ilaria Greco nasce a Lecce nel 2004 e vive a San Donaci (Br). Attualmente studia lettere classiche presso

l’Università del Salento. Da sempre appassionata alla scrittura, è autrice di componimenti poetici pluripremiati.

Nel 2020 esce per Albatros il suo primo romanzo, “Vivi, Ricorda, Sorridi”. “Il dono della poesia” è la sua prima silloge poetica.