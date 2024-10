Si rinforza ulteriormente l’organico a disposizione del tecnico Gaetano Iannini, che già nella gara di ieri da Ischia ha inserito tra i convocati l’attaccante colombiano Joan Edilson Cortès Caicedo, partito titolare, ed il difensore under franco-tunisino Yassine Dridi Charrier.

L’atleta sudamericano, classe 2000, è a Fasano dall’inizio della preparazione estiva, ma solo negli scorsi giorni sono state completate tutte le formalità burocratiche. Utilizzabile sia come seconda punta che come esterno offensivo, Cortès viene dal Boyacà Chicò, massima serie colombiana, dopo aver indossato le maglie di CD Macarà, Cùcuta Deportivo, Deportes Quindìo ed Universitario Popayàn.

Yassine Dridi Charrier, classe 2005 cresciuto nelle giovanili del Monaco, è invece schierabile sia come centrale che come terzino, e si presenta alla società biancazzurra dopo il buon campionato a Rotonda nella scorsa stagione in Serie D, vissuto da titolare come testimoniato dalle 27 presenze collezionate.

UFFICIO STAMPA