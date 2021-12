Lo sviluppo di una rete ciclabile urbana non solo rende più vivibile ma dà anche un forte impulso al cicloturismo. Brindisi città di mare, di storia e di arte si trova alla confluenza di importanti ciclovie di importanza nazionale ed europea quali la Via Appia (Eurovelo5), la Ciclovia Adriatica (Bicitalia 16) ma anche della Via Ellenica e della Via Francigena del Sud e che con il suo porto potrebbe aprirsi verso i Paesi balcanici; con questi presupposti, la città potrebbe diventare il perfetto hub per il turismo alternativo e sostenibile, un turismo destagionalizzato che apporterebbe benefici per l’economia della città a patto che, sia in città sia nella sua provincia, si sviluppino le infrastrutture (piste ciclabili, percorsi ben segnalati, strutture ricettive “bike friendly”) che attraggano il cicloturista.

Ne parlerà il dott. Mauro Destino, che è stato Consigliere Nazionale FIAB e attualmente membro del Consiglio Direttivo di FIAB Brindisi, professore a.c. presso l’Università di Camerino.