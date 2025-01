Martedì 28 gennaio alle ore 17 il Liceo Artistico “E. Simone” del Polo liceale Marzolla Leo Simone Durano ha lanciato la nuova curvatura “Management culturale” che sarà attivata a partire dall’anno scolastico 2025-26 con una Tavola Rotonda appositamente organizzata.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del Dirigente scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, che ha illustrato le caratteristiche nella nuova curvatura che darà un valore aggiunto agli indirizzi di Grafica e Scenografia. A seguire gli interventi delle diverse autorità presenti, il sindaco di Brindisi , dott. Giuseppe Marchionna che ha sottolineato il felice connubio fra Brindisi, candidata a Capitale della cultura e il lancio di questa nuova curvatura che si inserisce appieno nel contesto del territorio e intercetta le istanze del territorio: la cultura come elemento di formazione ma anche di marketing.

A seguire il dott Giuseppe Vescina, noto Gallerista di Brindisi, che ha sottolineato l’importanza dell’arte e dell’allestimento di mostre e gallerie, il dott. Pierangelo Argentieri, direttore di Federalberghi di Brindisi e Presidente della rete di imprese Micexperience, che ha insistito sull’importanza di fare impresa anche nel settore culturale, il Prof Raffaele Casciaro, docente ordinario di Storia dell’Arte dell’Università del Salento il quale ha delineato gli sbocchi universitari della nuova curvatura, che presuppone una conoscenza profonda del territorio e delle sue risorse.

Chiude la Tavola rotonda l’intervento del dott Roberto Romeo, pubbliche relazioni del Nuovo Teatro Verdi, che descrive il rapporto fra cultura, impresa e tecnologia. “Ben venga questa curvatura in un periodo favorevole per Brindisi e il territorio!” dice in conclusione il dott. Romeo.

Una nuova importante sfida per gli indirizzi di Scenografia e Grafica del Liceo Artistico ‘Simone’ che guarda al futuro con grinta e con uno sguardo attento alla realtà culturale della città, ma soprattutto ai bisogni formativi degli studenti e alle istanze del mondo del lavoro.