Inizieranno lunedì 22 novembre prossimo le attività che porteranno il Liceo delle Scienze Umane ‘Ribezzo’, con sede a Latiano, ad aprire una nuova finestra sul territorio.

Si tratta di attività previste nell’ambito della iniziativa nazionale di promozione della lettura “#ioleggoperché”, che vedrà a Latiano il Liceo delle Scienze Umane ‘Ribezzo’ collaborare con l’Istituto Comprensivo e con la Libreria ‘Taberna Libraria’.

Nei giorni 22, 23 e 25 novembre gli alunni del Liceo delle Scienze Umane ‘Ribezzo’ svolgeranno attività sulla lettura e sul gioco: gli alunni delle terze, coordinati da alcuni docenti, il 23 e il 25 novembre svolgeranno l’attività denominata “Parlano le Emozioni”, presso la Scuola Primaria di Latiano, rispettivamente nel Plesso Longo il 23 e nel Plesso Errico il 25; gli alunni delle quarte del Liceo Ribezzo, il 25 novembre, si recheranno in tutti i plessi dell’infanzia per delle attività ludicodidattiche inerenti il tema delle Emozioni, denominate “Coloriamo le Emozioni”; invece le classi quinte del liceo si recheranno il 22 novembre presso la scuola secondaria di I grado, dove svolgeranno l’attività denominata “I libri che cambiano il mondo”, che consisterà nella lettura creativa di romanzi e riflessioni su tematiche di attualità.

Nell’ambito della stessa iniziativa “#ioleggoperché” sarà possibile, da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, recarsi in ‘Taberna Libraria’ a Latiano per acquistare dei libri da donare alle biblioteche scolastiche ed in particolare alla biblioteca del Liceo delle Scienze Umane ‘Ribezzo’.

Le attività del liceo ‘Ribezzo’ con sede a Latiano proseguiranno poi con le tre domeniche di apertura della scuola ai nuovi iscritti: gli Open Day si terranno il 19 dicembre, il 16 gennaio e il 23 gennaio, nelle fasce orarie 10-12 e 16-18 dopo una prenotazione al numero 0831215994.