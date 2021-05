Orgoglio Marzolla. In un anno tra i più difficili, in cui mai è mancato impegno e dinamismo ed orientato in particolare alla partecipazione a progetti e concorsi di rilevanza , arrivano anche importanti affermazioni.

La classe II E del Liceo Classico, che ha partecipato al concorso nazionale indetto dal FAI Scuole “Identità ritrovate- Ti racconto un posto” con ben 4 lavori, ognuno dei quali ha preso in considerazione importanti beni culturali, paesaggistici e immateriali volti a valorizzare il nostro territorio, si è classificata tra i vincitori con un video su:

il monumento al Marinaio d’Italia, la piana degli Ulivi Secolari, la dieta mediterranea.

Il gruppo di lavoro “Brentesion LAR” comprendeva gli studenti Letizia Chiloiro, Rossella Tomaselli, Andrea Ungaro coordinati dalla docente referente di progetto prof.ssa Chiara Consiglio.

Increduli e felici i protagonisti di questa nuova e straordinaria esperienza che conferma quanto sia importante non solo mettersi in gioco accettando sfide sempre nuove ma confrontarsi con esse con grande dedizione e serietà.

La cerimonia di premiazione online si svolgerà il prossimo 28 maggio.

Gli altri gruppi partecipanti :

– nome studenti: “Gruppo M.E.R.” di Elisabetta Giancane, Rebecca Mason e Mariapia Salerno

– argomenti: la casa di Virgilio, le torri costiere nel brindisino, la processione del Corpus Domini a Brindisi

– nome studenti: “Gruppo P.G.E.” di Giulia Accoto, Paola Del Grosso, Elena Libardo

– argomenti: Castello Svevo di Brindisi, il porto brindisino e il “Villaggio Pescatori”, la tradizione culinaria brindisina legata al mare

– nome studenti: “Gruppo B.P.L.” di Benedetta Cascione, Priscilla Quarta, Luigi Sansò

– argomenti: Cappella di San Marco presso Cellino San Marco (BR), la foresta oritana: il bosco “Li Veli” e Villa Neviera, l’arte dei muretti a secco