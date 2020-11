Oggi assumo le funzioni di Prefetto della Provincia di Brindisi, orgogliosa e lieta di rappresentare il Governo ed il Ministero dell’Interno in questa bellissima realtà territoriale, ricca di storia, cultura e tradizioni.

Rientro al Sud, dove ho vissuto il periodo della Scuola e dell’Università, per poi lavorare, da funzionario e da Prefetto, in diverse località d’Italia.

Sono, quindi, felice di mettermi a disposizione ed al servizio, anche in questa terra, dei cittadini e delle Istituzioni statali e locali, consapevole che solo un lavoro di “rete” sia lo strumento per assicurare efficienza ed efficacia dell’azione pubblica e per garantire quelle condizioni di sicurezza e legalità che costituiscono il presupposto per il progresso sociale ed economico di ogni territorio.

Non mancherò, pertanto, di dedicare la mia costante attenzione ed il mio massimo impegno ai bisogni della comunità brindisina, aprendomi alla collaborazione con tutti quanti operano nella società ad ogni livello ed in ogni campo.

Con tale animo mi accingo a proseguire nella nuova Sede la mia esperienza di Prefetto, formulando a tutti un sentito e caloroso saluto, con l’auspicio che, fermi nell’affrontare il delicato momento della pandemia, si possa lavorare in piena sinergia anche per cogliere tutte le opportunità di crescita sociale, civile ed economica che la Provincia e l’intero Paese sicuramente meritano.

Il Prefetto

Carolina Bellantoni