Una piacevole serata di musica classica dal vivo, venerdì 8 novembre, alle ore 19:00, al Museo Ribezzo di Brindisi – Piazza Duomo 7, con recital di canto e prosa “I bei momenti. Mozart a Napoli”.

Il 14 maggio del 1770, Wolfgang Amadeus Mozart è a Napoli, capitale indiscussa della musica europea, per arricchire la propria formazione e promuovere il proprio talento.

Se la città apparve piuttosto “distratta” nei confronti dell’illustre viaggiatore, non altrettanto si può dire però di Mozart che nelle lettere inviate a Salisburgo, alla madre Marie Anne e alla sorella Nannerl, riporta invece impressioni vivissime.

Di queste lettere vi proponiamo alcuni frammenti, con voce recitante di Isabella Hekkelman, accompagnata dalle note musicali di Amadeus Mozart eseguite da Maurizio Morello al basso, Biagio Putignano al pianoforte, con la partecipazione straordinaria del soprano Helena dell’Abate.

Ritenendo che, la migliore introduzione a Mozart e persino alle sue stesse parole, rimane pur sempre la sua musica.

Ingresso libero. Info: 0831544257

La cittadinanza tutta è invitata.

Maurizio Morello, di origini salentine, ha vissuto e studiato a Napoli, dove ha conseguito la Laurea in Filosofia teoretica e la Laurea in Canto presso il prestigioso Conservatorio di San Pietro a Majella.

Dopo una breve esperienza di docente si è dedicato interamente all’attività artistica, cantando nei teatri e sale da concerto di tutto il mondo Dopo una pluridecennale collaborazione col Teatro San Carlo di Napoli ha concluso la sua attività tornando a vivere nel Salento.

Biagio Putignano ha studiato presso i Conservatori di Roma, Padova e Bari. Dal 2000 è titolare della cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Bari. Già docente presso l’Università di Lecce e Conservatori pugliesi, ha tenuto corsi e seminari per Istituzioni nazionali ed internazionali. Vicepresidente della Società Italiana di Musica Contemporanea nel triennio 2017-19, ha presieduto giurie di concorsi nazionali ed internazionali.

Professore ospite alla Hochschule di Ratisbona, e all’Accademia di Musica di Stato di Minsk, ha ricevuto riconoscimenti in Italia e Spagna. Il suo catalogo comprende nove opere da camera, oltre duecento composizioni per vari organici, registrati su CD monografici e antologici. Le sue opere sono pubblicate da Gravis Verlag, Berlino.

Ha pubblicato i volumi ‘La musica intorno’, (Bari, 2015) e ‘Suite Breve’ (Roma, 2018); nel 2019 è stato artista residente presso l’Europäisches Künstlerhaus Oberbayern in Freising (D) e nel 2021 presso Künstlerhaus der Landeshauptstadt München, in Feldafing (D).

Helena Dell’Abate si appassiona alla musica sin da piccolissima. Nel 2017 inizia gli studi di canto presso l’Accademia di Musica “Lucia Iurleo” con la Docente Marta Nigro. Nel 2021 si classifica terza al concorso “Giovani Realtà” con il Maestro Beppe Vessicchio.

Attualmente frequenta il terzo anno del Triennio Accademico di Canto Lirico presso il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera.

Museo Archeologico Ribezzo