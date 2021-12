Andrà in scena domenica 19 dicembre 2021 a partire dalle ore 9:30, nella splendida cornice del Lungomare Regina Margherita, l’evento dal titolo “Il Natale dello sportivo”, appuntamento esclusivo inserito nel programma degli eventi natalizi dell’Amministrazione Comunale di Brindisi e interamente dedicato alle discipline sportive.

La sala conferenze di Palazzo Nervegna a Brindisi ha quindi ospitato la conferenza stampa moderata dal giornalista Nico Lorusso alla presenza del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, dell’Assessore allo Sport Oreste Pinto e del maestro Carmine, fondatore della Boxe Iaia Brindisi nonché organizzatore e portavoce di tutte le società sportive che hanno collaborato in sinergia per la riuscita della manifestazione.

Nel corso della presentazione sono stati svelati i dettagli dell’iniziativa intesa come un momento significativo nato con l’intento di fare mettere i cittadini a conoscenza diretta delle più disparate attività sportive e soprattutto di chi le mette in pratica tutti i giorni, favorendo così partecipazione, agonismo e condivisione. A questo proposito, il pubblico presente, oltre a poter venire in contatto e fare conoscenza in maniera diretta delle diverse realtà sportive del territorio, avrà la possibilità di diventare protagonista dell’evento, cimentandosi con i propri sport preferiti o testando nuove discipline sportive, anche quelle con cui ha meno affinità.

Come spiegato dagli organizzatori “Il Natale dello sportivo” vede l’impegno di tanti gruppi sportivi cittadini presenti sul territorio. Numerose le discipline e le attività sportive che traghetteranno appassionati e curiosi all’interno di una vera e propria palestra a cielo aperto per scoprire e vivere lo sport in tutte le sue forme, da quelle classiche fino a quelle ormai consolidate come nuove tendenze. Sul Lungomare Regina Margherita ci saranno la Boxe Iaia Brindisi, il Black Deer SoftAir dell’Istruttore Fabio Fontò, il Centro Arte Danza della maestra Claudia Giubilo, il Circolo della Scherma del maestro Antonio Muraglia, il Crossfit della maestra Patrizia Messina, la Dinamo Basket del Presidente Teodoro Marrazza, l’EuroSport Academy calcio del Presidente Gilberto Piccoli, la Gold Team TaeKwonDo del maestro Marco Cazzato, il Gruppo Rempalago della maestra Assunta De Siati, l’ASD 40 Nodi del Presidente Emilio Morocutti, l’Invictus Fight Lab KickBoxing del maestro Mino Gorgoni, il Padel del maestro Franco Giorgino, l’Associazione Rowling Club del maestro Elio Narcisi, Palestra Starbene di Claudia Roma che sarà rappresentata per la Zumba dall’istruttore Andrea Toma, l’Associazione Strasciddati del Presidente Mario Spagnolo, l’ASD Studio 19 del maestro Danilo Chiarelli, la Società Tango Levante della maestra Ilaria Caravaglio, e la Società Vertical Gym Pole Dance della maestra Simona Melli.

