Il PRC saluta il compagno Antonio Macchia, che conclude il suo mandato alla Segreteria generale della CGIL di Brindisi e gli augura buon lavoro per i nuovi incarichi.

Dobbiamo riconoscere ad Antonio un notevole contributo per la difesa del nostro territorio e dei lavoratori.

Macchia è stato tra i primi a comprendere che la cosiddetta autonomia differenziata porterà a un peggioramento delle condizioni nelle regioni più vulnerabili, in particolare per i lavoratori. Notevole è stato il suo contributo per il referendum sull’autonomia differenziata.

Ha dimostrato di essere un attento osservatore della realtà della provincia di Brindisi, comprendendo che la tutela dei lavoratori è strettamente legata alla salvaguardia del territorio. Solo attraverso la forza del lavoro è possibile ottenere i cambiamenti necessari per promuovere uno sviluppo sostenibile. Si è impegnato a costruire un’opposizione concreta alle scelte errate, lavorando per favorire un reale sviluppo.

Tutto ciò accadeva mentre le sirene dei potenti esortavano a seguire le decisioni delle imprese, sostenendo che solo la subalternità avrebbe assicurato la tutela del lavoro.

Non possiamo dimenticare l’impegno di Antonio Macchia per la difesa della sanità pubblica nella nostra provincia e le innumerevoli iniziative a favore dei diritti di tutti, della pace e contro la guerra. Siamo certi che Antonio continuerà a dedicarsi con passione ai nuovi incarichi che gli verranno assegnati. Tuttavia, pur riconoscendo che il nuovo segretario provinciale eletto, Massimo Di Cesare, porterà avanti lo stesso impegno, il nostro territorio avvertirà certamente la mancanza di Antonio.

Auguriamo buon lavoro al nuovo Segretario provinciale eletto, Massimo Di Cesare

Per il Partito della rifondazione Comunista di Brindisi

Nicola Cesari