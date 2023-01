Nella mattinata odierna, il Prefetto Michela La Iacona ha fatto visita al Presidente della Provincia, Antonio Matarrelli.

L’incontro, svoltosi in un clima di massima cordialità, ha registrato la reciproca condivisione dell’importanza di fare rete tra le istituzioni nel rispetto dei ruoli di ciascuna, per essere vicini alla comunità di riferimento.

Il Prefetto, nell’occasione, ha assicurato la disponibilità al dialogo e al confronto su qualsiasi tematica di interesse, evidenziando come solo con l’impegno congiunto di tutte le istituzioni si possono dare risposte concrete ed efficaci ai bisogni del territorio.

Il Presidente Matarrelli, dal canto suo, ha garantito il proprio impegno per proseguire nel proficuo percorso di collaborazione intrapreso, avendo come fine ultimo il bene della provincia in termini di crescita e sicurezza.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI