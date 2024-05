Una sala stampa gremita come mai prima d’ora ha accolto il ritorno di coach Piero Bucchi a Brindisi, a seguito dell’ufficialità che lo legherà alla società biancoazzurra per le prossime due stagioni sportive.

Una notizia che ha suscitato grande clamore ed entusiasmo in tutto l’ambiente, tanto da preparare nel giro di ventiquattro ore un’accoglienza sentita e calorosa sulle note del famoso coro ‘Piero Bucchi ce l’abbiamo noi’ all’interno della sala stampa del PalaPentassuglia.

Alla presenza dei giornalisti e tifosi biancoazzurri, coach Piero Bucchi si è visibilmente commosso prima di salutare e ringraziare l’affollata platea. “Una bellissima emozione tornare qui in mezzo a tanti amici e gente che mi vuole bene. Io e la mia famiglia abbiamo Brindisi nel cuore. La telefonata del Presidente mi ha toccato e sinceramente fatto riflettere allo stesso tempo. Ci ho pensato per il grande senso di responsabilità che ho verso la città e i tifosi. Sono tornato qui perché sono convinto che questa possa essere un’altra cavalcata. Ho voluto un biennale a fronte di una proposta di tre anni perché voglio provare a vincere subito in questo biennio. Con l’aiuto, la forza e il calore del popolo brindisino cercheremo di tornare in Serie A”.

Al tavolo anche il Sindaco del Comune di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a rappresentare il sostegno di tutta la comunità brindisina verso il progetto Happy Casa Brindisi: “Siamo vicini alla famiglia Marino, al vicepresidente e tutti i soci e la mia presenza di oggi lo vuole dimostrare pubblicamente. Noi siamo la Stella del Sud e vogliamo continuare a brillare, consci della serietà della società e della futuribilità che la New Arena potrà dare a tutto il nostro territorio”.

Il presidente Nando Marino e il vicepresidente Domenico Distante hanno accompagnato anche in sala stampa coach Piero Bucchi, dopo l’esclusivo annuncio fatto giovedì sera durante la trasmissione sull’emittente televisiva Antenna Sud, media partner biancoazzurro. “Sono trascorsi venti giorni dalla cocente delusione della retrocessione – spiega il Presidente Marino – ma dopo venti minuti era già ben impressa la ripartenza veloce cui avevamo bisogno. La prima telefonata è stata all’amico Piero Bucchi, il nostro rapporto in questi anni è stato sempre ben saldo in ogni fase della nostra vita sportiva e personale. Ci sono momenti nella vita in cui bisogna prendere decisioni rapide, reagendo alle sconfitte più duro per dare un nuovo impulso. Coach Piero Bucchi torna a Brindisi per un progetto serio e con la ‘cazzimma’ giusta per riportarci in Serie A”.

Piero Bucchi is back!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi