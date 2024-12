Da Rovaniemi a Brindisi, lungo la luminosa scia delle feste, è arrivato all’Istituto Comprensivo Commenda, Babbo Natale. Con il suo sorriso, questo pomeriggio e nella giornata di domani, inonderà di magia il Plesso “Giulio Cesare” e da lì l’intera città.

È già pronto ad attenderlo un vivace Villaggio popolato di renne, orsi, caramelle, pastori, giochi, luci, musica, divertimento, sorrisi per trascorrere insieme momenti strabilianti che ci faranno entrare nella magia pura del Natale.

In questi giorni docenti, genitori, e alunni hanno lavorato incessantemente per costruire una fiaba, approntando centinaia di manufatti grandi e piccoli, in larga parte ottenuti con materiali di riciclo per addobbare e allestire gli spazi della scuola, cosicché, entrando nella Giulio Cesare, si avrà la sensazione di vivere qualche ora nel cuore della Lapponia.

“Il Villaggio di Babbo Natale – afferma la prof.ssa Manuela Battista, referente del Progetto – rappresenta un momento nuovo di condivisione e di incontro. Gli alunni in questi mesi si sono impegnati per gettare le basi di una scuola sempre più green, attraverso sia l’assunzione di comportamenti rispettosi dell’ambiente, sia la produzione di oggetti realizzati con materiali ecosostenibili o di riciclo. Abbiamo voluto creare un ambiente che, ancora una volta, rappresenti un momento di dialogo con il territorio. Oggi e domani l’intera cittadinanza potrà conoscere la nostra idea di Natale”.

“Sono molto lieta – afferma la Dirigente Scolastica, Patrizia Carra – di poter aprire ancora una volta le porte della nostra scuola alla città con l’entusiasmo con cui da sempre lavoriamo. La magia del Natale è l’occasione per raccontarci in modo festoso, non perdendo di vista quelle che sono le basi del percorso di crescita e formazione dei nostri ragazzi”. “Parallelamente al Villaggio di Natale, – continua la DS – i nostri docenti saranno presenti per raccontare la nostra scuola e rispondere alle curiosità delle famiglie. Vorrei esprimere un grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione del progetto e, in particolar modo, alla tenacia del Dipartimento di Arte e Tecnologia della scuola secondaria di primo grado.”

Sono tantissime le attività previste per oggi e per tutta la giornata di domani.

Alle 16.00 partirà da Piazza Virgilio una parata di bambini della Scuola Primaria San Giovanni Bosco e della Scuola Primaria Collodi che accompagneranno Babbo Natale con una una schiera di elfi ed elfe, la Riciclo Band e i personaggi Disney fino a giungere al Plesso Giulio Cesare. Qui, dopo il taglio del nastro, nell’Aula Magna della scuola ci saranno una serie di appuntamenti, esibizioni di ginnastica ritmica, cori, concerti, esibizioni sportive, teatro, e tanti mercatini green. Interverranno inoltre il Gruppo Scout Agesci Brindisi2 e l’Associazione “I portatori di Gioia”.

L’intera manifestazione, patrocinata dal Comune di Brindisi, è stata resa possibile grazie all’intervento di Fun Project e alla generosità dei numerosi sponsor intervenuti quali Dok di Paolo Valente, Bar Blue Moon, Abbigliamento Francioso, Nuova Farmacia Amica, ASD Relevè, Libreria Pupilla, Abbigliamento Times Square, Gioielleria Cisternino, Creazioni Claudio Renna, Che Gusto! Cucinelli, Pizzeria Ciro, Ferramenta Duemme, Psicologa-Psicoterapeuta Mariella Errico, Bar Design, Fioreria “Donna di Fiori”, Macelleria La Palma Cosimo, Clinica Smartphone, Cartolibreria Punto e Virgola e Tipografia Essenne.

L’Istituto Comprensivo Commenda vi aspetta alla “Giulio Cesare” questo pomeriggio a partire dalle 16 e fino alle 19 e domani, domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.