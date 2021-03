I Carabinieri della Stazione di Carovigno, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato Luca Rendina, 36enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso di una perquisizione personale, i militari operanti hanno rinvenuto una dose di 2 grammi circa di eroina.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, in una valigetta metallica, occultata all’interno del camino, 0,70 grammi circa di hashish, già confezionati in due dosi, 11 grammi di eroina, 38 grammi circa di sostanza da taglio e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, concluse le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

