Il prossimo 29 aprile, alle ore 10.00, nella sala consiliare del Comune di S. Pietro Vernotico, in Piazza Giovanni Falcone, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione de “In corsa per la legalità”.

L’evento, giunto alla quarta edizione, è promosso dall’ANM, Sezione del distretto di Lecce, e prevede lo svolgimento di una gara agonistica e di una non agonistica sulla distanza di quasi 10 km (con premiazione per categorie) e di una camminata ludico-motoria (sulla distanza di 5 km), che si terranno domenica 26 maggio in S. Pietro Vernotico.

L’iniziativa può beneficiare, altresì, del patrocinio e del coinvolgimento organizzativo di tutte le componenti dell’avvocatura nonché delle altre associazioni in intestazione, con lo scopo di assicurare un’ampia partecipazione e condivisione civica oltre che sportiva.

Lo scopo dell’evento, coerentemente con gli obiettivi dell’ANM, è quello di contribuire a promuovere, anche attraverso lo sport, la diffusione della cultura della legalità, intesa non solo come rifiuto e contrasto della criminalità, ma, più in generale, come cultura civica e stile di vita condiviso e diffuso.

In questa edizione, in particolare, l’attenzione sarà focalizzata sul contrasto alla violenza di genere che purtroppo non segna ancora progressi apprezzabili.

Il ricavato della corsa, detratti i costi organizzativi, sarà, come ogni anno, devoluto ad una struttura avente scopo sociale coerente con il tema dell’iniziativa.

La conferenza sarà introdotta dal Presidente dell’ANM distrettuale nonché Presidente del Tribunale di Brindisi dr. Vincenzo SCARDIA, con l’intervento, tra gli altri del Presidente della sottosezione di Brindisi dell’ANM, dr. Giuseppe DE NOZZA, Sostituto Procuratore della Repubblica di Brindisi.

Immagine: pagina fb sanpietrovernotico.com