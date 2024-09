La Comunità parrocchiale della Chiesa Madre, sentendo di interpretare i sentimenti dell’intera Città di Mesagne, ricorda il 10° anniversario della nascita al cielo di don Angelo Argentiero, che fu parroco della Parrocchia di Tutti i Santi con alcuni momenti comunitari tra domenica 15 e martedì 17 settembre prossimi.

Domenica 15 settembre, alle ore 20, è in programma un concerto all’organo “Mauro-De Simone” del M° Frederic Ledroit, organista, con la partecipazione del M° Ciro Greco (baritono).

Martedì 17 settembre ricorre il decimo anniversario della dipartita di don Angelo Argentiero. Alle ore 18, alla presenza del sindaco della Città, Toni Matarrelli, e con la benedizione dell’arciprete, don Gianluca Carriero, è prevista la scopertura di un’epigrafe in via degli Azzolino a ricordo di don Angelo; quindi alle ore 18,30 in Chiesa Madre sarà celebrata una liturgia eucaristica di suffragio presieduta da mons. Domenico Caliandro, Arcivescovo emerito di Brindisi-Ostuni ed a seguire un momento corale diretto dal M° Francesco Poci.