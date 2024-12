È stato inaugurato ieri, nei locali al piano terra dell’ex Convento delle Scuole Pie, l’hub “Rete” dedicato alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani sui temi del turismo e dell’economia del mare.

Questo progetto nasce nel 2022 quando Brindisi ospitò una tappa del “Neet Working Tour”, a partire dal quale insieme all’assessore Emma Taveri, al personale di Invitalia, del Dipartimento per le politiche giovanili e dell’Agenzia Nazionale Giovani è stata sviluppata e delineata l’idea progettuale.

Ora non resta che dare pieno valore a questa nuova opportunità che si aggiunge ai tanti progetti che stanno vedendo la luce in tema di politiche giovanili, con la speranza che queste occasioni possano rappresentare un volano di crescita e vera svolta per il territorio a partire dalla valorizzazione dei suoi giovani.

Giulio Gazzaneo